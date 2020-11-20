В Архангельске на школьников во время урока посыпалась штукатурка – двое пострадавших

20.11.2020, 15:40, Разное

В школе №22 города Архангельска во время урока произошло обрушение штукатурки с потолка. Куски отделочного материала травмировали двоих десятиклассников.

Одному из учеников штукатурка упала на голову, а сидящей за ним ученице – на плечо. Врачи обследовали школьников и не обнаружили серьезных травм. Директор образовательного учреждения Ольга Уткина пояснила, что здание школы было возведено в далеком 1936 году и требовало ремонта, который проводился как раз в день происшествия, сообщает телеканал “360”.