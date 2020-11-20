Ученые назвали натуральное средство для ускорения роста волос

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20.11.2020, 15:38, Разное

Ученые рассказали, как замедлить выпадение волос и ускорить их рост путем стимуляции кровообращения. Для этого эксперты рекомендуют использовать натуральные средства — гели на основе алоэ вера.
В составе геля алоэ вера содержатся специфические протеолитические ферменты, занимающиеся стимулированием волосяных фолликул и восстановлением поврежденных клеток кожи головы. В свою очередь это благоприятно влияет на рост волос.

Кроме того, часто волосы выпадают из-за воспалений кожи головы и перхоти. В геле из алоэ вера имеются противовоспалительные жирные кислоты, успокаивающие раздраженную кожу. Также успокоительным эффектом обладает компонент геля под названием холина салицилат. Обычно его используют при лечении андрогенетической алопеции. Такие питательные вещества, как полисахариды и гликопротеины аналогичным образом замедляют выпадение волос. Всего в алоэ вера содержатся до 75 активных компонентов, витаминов и минералов.



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