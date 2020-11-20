Toyota Land Cruiser 100 назвали лучшим рамным внедорожником до 1 млн рублей

20.11.2020, 15:38, Разное

Автоэксперты составили рейтинг лучших рамных внедорожников, стоимость которых составляет до 1 миллиона рублей. Первое место получил японский автомобиль Toyota Land Cruiser 100.

Несмотря на то, что рамные внедорожные авто характеризуются большим расходом топлива и большим транспортным налогом, они популярны у российских автолюбителей. Эксперты составили рейтинг, который поможет водителям при выборе машины из этой категории.

В подкапотном пространстве внедорожника Land Cruiser 100 от бренда Toyota находится силовой агрегат 2UZ-FE V8 на 4,7 литров. Специалисты утверждают, что данному рамному внедорожнику под силу проехать 1 миллион километров без необходимости прибегать к капремонту.

Вторая строчка рейтинга досталась авто Toyota Land Cruiser Prado 120, которое отличается надежным силовым агрегатом и трансмиссией. Пробег внедорожника без «выхода со стоя» составляет свыше 500 тысяч километров. Как пишет издание «Inforeactor», замыкает тройку лидеров рамное авто Chevrolet Tahoe. На четвертой строчке расположился внедорожник Nissan Patrol Y61, а за ним – Mitsubishi Pajero.