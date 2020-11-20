 

Toyota Land Cruiser 100 назвали лучшим рамным внедорожником до 1 млн рублей

20.11.2020, 15:38, Разное

Автоэксперты составили рейтинг лучших рамных внедорожников, стоимость которых составляет до 1 миллиона рублей. Первое место получил японский автомобиль Toyota Land Cruiser 100.
Несмотря на то, что рамные внедорожные авто характеризуются большим расходом топлива и большим транспортным налогом, они популярны у российских автолюбителей. Эксперты составили рейтинг, который поможет водителям при выборе машины из этой категории.

В подкапотном пространстве внедорожника Land Cruiser 100 от бренда Toyota находится силовой агрегат 2UZ-FE V8 на 4,7 литров. Специалисты утверждают, что данному рамному внедорожнику под силу проехать 1 миллион километров без необходимости прибегать к капремонту.

Вторая строчка рейтинга досталась авто Toyota Land Cruiser Prado 120, которое отличается надежным силовым агрегатом и трансмиссией. Пробег внедорожника без «выхода со стоя» составляет свыше 500 тысяч километров. Как пишет издание «Inforeactor», замыкает тройку лидеров рамное авто Chevrolet Tahoe. На четвертой строчке расположился внедорожник Nissan Patrol Y61, а за ним – Mitsubishi Pajero.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Мнение: Будни журналистов «Новой»

15.07 / Китайский бизнес интегрируется в систему маркировки “Честный знак”

16.10 / Под Москвой посетителей ТЦ эвакуировали из-за дыма

27.10 / Минздрав рекомендовал препараты с недоказанной эффективностью при лечении COVID-19

09.09 / Боевые подразделения «Отрядов Путина» выставили оцепление у дворца Лукашенко

16.08 / Мнение: Мотивация без короны

24.09 / Анита Цой о менопаузе: «Секса регулярный, но нет страха забеременеть»

17.07 / Ученые: Скалы могут помочь в решении проблемы изменения климата

06.07 / Во Франции полицейских уволили за расистские высказывания

24.10 / Складной Microsoft Surface Duo через месяц после релиза подешевел на 200 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска