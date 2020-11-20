Инсайдеры рассекретили внешний вид нового смартфона POCO M3 от Xiaomi

20.11.2020, 15:38, Разное

В Сети инсайдеры рассекретили внешний вид недорогого смартфона от Xiaomi – нового POCO M3, который вскоре выйдет на мировой рынок. Произвел флагманский гаджет суббренд известной китайской компании.

Смартфон сможет похвастаться тремя цветовыми решениями – синим, черным и желтым. Корпус POCO M3 отличается тем, что на нем размещен необычный блок основной камеры, которая состоит из трех модулей. Разработчики выполнили вырез, предназначенный для фронтальной камеры, в форме капли.

Мощность нового POCO M3 будет обеспечивать процессор Snapdragon 662, оснащенный 4 гигабайтами памяти. Пользователей порадует емкость аккумулятора нового устройства от Xiaomi, которая составляет 6 000 мАч. Инсайдеры утверждают, что смартфон получит сенсор камеры 48 Мп. Кроме этого, гаджет имеет функцию быстрой зарядки.

Как пишет издание «Inforeactor», выход смартфона POCO M3 запланирован 24 ноября. По словам экспертов, новый гаджет по своему техническому оснащению напоминает глобальную версию Redmi Note 10 4G.