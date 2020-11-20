 

Жителей России призвали не уповать на холода как «фактор замедления» пандемии

20.11.2020, 15:36, Разное


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По словам главы ведомства, единственный способ улучшить эпидемиологическую обстановку — это безукоризненное соблюдение всех мер профилактики. Если те правила, которые введены в субъектах федерации, будут безусловными для всех, можно будет избежать локдауна, подчеркнула Попова.

В первую очередь необходимо носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, а также не посещать места большого скопления людей, если для этого нет «совершенно невероятной необходимости»,  чтобы поберечь себя и своих близких, сообщила глава Роспотребнадзора.

Попова также призвала не рассчитывать на то, что с наступлением холодов коронавирус исчезнет или ослабнет. По ее словам, вирусы «очень хладолюбивы» и живут в -70 градусов.

«Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет», – считает главный санитарный врач.

Ранее, 18 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в РФ занято более 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом. В 46 регионах загруженность больниц превышает среднероссийский уровень. Самая критическая ситуация сложилась в Чувашии, Орловской области и Севастополе, где осталось менее 5% свободных коек.



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