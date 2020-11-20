В.О.Л.К.: Муся Тотибадзе представила новый клип с участием Александра Гудкова

20.11.2020, 15:14, Разное

Певица Муся Тотибадзе презентовала новую работу в необычном для себя стиле. А именно – клип на песню В.О.Л.К., аббревиатура “ВОТ ОНА ЛЮБОВЬ КАКАЯ”. Название певица позаимствовала у горячо и давно любимой Светланы Земляковой, режиссера, поставившего одноименный спектакль в театре Маяковского несколько лет назад.

В основу сюжета легла захватывающая и тревожная интерпретация знаменитой “Сказки о Красной Шапочке”. В главных ролях нового видео сама Муся и Александр Гудков. Работала над новым клипом режиссер Нина Гусева, за хореографию отвечал Олег Глушков. Снимали в живописных дворах/лесах Московской области.

Бэкстейдж съемок клипа В.О.Л.К. Долго не могла придумать название, потому что совсем не хотелось ограничивать восприятие песни “Красной Шапочкой” или давить на возрастную аудиторию “Бабушка, прости”, потому что это песня про любовь, опасность и страсть, а волк – это то дикое и желанное, чего мы все ищем. Поэтому “Вот она любовь какая” идеально передает образ трека,- делится Муся. Вдохновением для написания ее песни послужила композиция британской певицы и композитора Кейт Буш, выпущенная 40 лет назад:

У меня есть замечательный друг Антон Морозов, молодой режиссер. Как-то весной во время локдауна мы гуляли по Петербургу, и он поставил песню Babooshka. Мы дико смеялись, и тогда я еще не знала, что это не про бабушку, а про платок. С этими знаниями, конечно, не так смешно стало, но вдохновило! Песня была написана много позже, и она очень отличается от всего альбома. Аранжировку к ней делал Максим Войтов, наш барабанщик. Мы дико угорели по техно, и захотелось сделать что-то пожестче. И пошло-поехало… Я показала песню Нине Гусевой, с которой у нас образовался крепкий тандем. У нее появилась идея – показать историю любви. Дальше мы начали развивать концепцию, позвали любимейшего Сашу Гудкова на таинственную встречу, все ему рассказали. И он, как лучший человек на земле, очень нас поддержал. Так и сняли! С любовью, нежностью, заботой и диким азартом.

Бэкстейдж съемок клипа В.О.Л.К. Бэкстейдж съемок клипа В.О.Л.К.