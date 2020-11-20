Скандалы: Дары имени Якунина

20.11.2020, 15:12, Разное

Куда исчезают деньги из пенсионного фонда РЖД

Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние», обслуживающий работников РЖД, — один из крупнейших в стране, объемы его резервов достигают почти полутриллиона рублей. При этом сам фонд из года в год показывает низкую доходность, а некоторые из его активов балансируют на грани банкротства. Среди прочих убыточными оказались активы, связанные с семьей бывшего руководителя РЖД Владимира Якунина. Пенсионные деньги уходят на санацию его компаний под предлогом «спасения от банкротства». В результате спасения так и не произошло, а правоохранители расследуют дело о преднамеренном банкротстве.

Добровольно-принудительные взносы

Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» — второй по объему пенсионных резервов в России после «Газфонда». По официальным данным самого фонда, на сентябрь 2020 года он составил 440 млрд рублей. Это деньги 1,3 млн вкладчиков, большинство из которых действующие или бывшие сотрудники «Российских железных дорог». На официальном сайте фонда так и указано, что «Благосостояние» по сути является железнодорожным пенсионным фондом.

Однако такая популярность организации объясняется вовсе не большой доходностью ее программ или выгодными предложениями — перечисление части зарплаты для сотрудников РЖД по сути является добровольно-принудительным. На тематических форумах железнодорожников есть посты с жалобами на то, что выйти из фонда можно только уволившись из корпорации, а при устройстве на работу руководство буквально заставляет вступать в фонд.

Заместитель руководителя Департамента корпоративных пенсионных программ фонда «Благосостояние» Алексей Мартынюк подтвердил The Insider, что в фонде состоят 90% всех сотрудников РЖД. «Конечно, если кто-то не хочет участвовать в программе, его насильно никто не заставит, но если из 10 сотрудников 9 являются участниками фонда, то этот один человек просто будет чувствовать себя некомфортно. К тому же фонд — это еще и корпоративная культура».

Такое положение дел в РЖД связано с тем, что до 2018 года крупнейшим акционером фонда были сами «Российские железные дороги», потом почти 50% пакет акций выкупил Газпромбанк, а 25% — ВЭБ. Однако, согласно документам, опубликованным на официальном сайте фонда, РЖД все еще владеет 25% акций фонда.

Но несмотря на огромные резервы, доходность фонда по разным оценкам не превышает 6–7% (то есть по доходности он не входит даже в первую тридцатку). А средний размер негосударственной дополнительной пенсии составляет всего 9,3 тысячи рублей.

На вопросы о том, куда и почему фонд вкладывает деньги, Мартынюк отвечать отказался, пояснив, что все решения принимает инвестиционный комитет. В самом фонде на запросы The Insider не ответили.

Якунин и его друзья

Согласно официальной информации, у фонда есть совет директоров и правление, но денежной массой распоряжаются несколько управляющих компаний, именно они принимают решения, в какой актив вкладываться. Однако на многие решения долгие годы влияли связанные с Якуниным лица. В 2013 году Якунин и сам входил в совет директоров фонда. А, по данным Forbes, большей частью активов тогда управляли компании «РВМ Капитал» и «Тринфико», генеральным директором которой до сих пор остается бывший советник Якунина — Сергей Орлов. Сейчас фирма «Тринфико» не указана среди управляющих компаний, но остается акционером фонда через несколько фирм. И до сих пор может влиять на его работу.

Спустя пять лет после ухода Якунина из РЖД у фонда поменялись управляющие компании. Но у старого руководства еще остались рычаги владения — например, компания «Тринфико», которая долгое время управляла одним из ключевых активов фонда — Абсолют банком, также принадлежит той же компании — Управлению инвестициями, что и «РВМ Капитал».

Пенсионные деньги

Как обнаружил The Insider, деньгами пенсионеров РЖД санировался Балтинвестбанк, у которого до сих пор остаются проблемы с капиталом после невозвращенных кредитов. Компании, которые не вернули займы, сами сейчас находятся на грани банкротства или уже объявлены банкротом. Интересно, что как минимум одним из этих предприятий, Самарским подшипниковым заводом, управляли сыновья Якунина.

В 2013 году за €300 млн, накопленных будущими пенсионерами РЖД, Якунин приобрел для фонда Абсолют банк у бельгийской группы KBC. Во главе Абсолют банка тогда же в 2013 году встал знакомый сына Якунина Андрея — Андрей Дегтярев, управлявший активами люксембургской компании Якунина-младшего — VIY Managers в России (сейчас он полноценный партнер семьи Якуниных).

Несмотря на помощь Центробанка и вложение десятков миллиардов Абсолют банком сумма невозвращенных кредитов на август 2020 года составила 20 млрд рублей (согласно официальной отчетности на сайте банка).

При этом, чтобы залатать дефицит в собственном активе — Абсолют банке, собственники регулярно проводят докапитализацию из средств фонда «Благосостояние». Только в 2018 году они вложили в Абсолют банк дополнительно 12 млрд рублей из денег пенсионеров.

Кредиты своим людям

Плачевное состояние Балтинвестбанка, балансирующего на грани банкротства, и сама покупка этого актива могут быть не случайным стечением обстоятельств. Этот банк еще до санации начал выдавать огромные кредиты заводам и компаниям, также связанным с бизнесом семьи Якуниных. В итоге долги возвращены не были, а фирмы ушли в процедуру банкротства.

До перехода под контроль Абсолют банка проблемный Балтинвестбанк контролировала группа предпринимателей: Вадим Егиазаров, Александр Швидак, Юрий Рыдник. Кроме банка они владели двумя группами компаний — «СПЗ Групп» и «ВБМ Групп», на которые и уходили кредиты, из-за чего в итоге Балтинвестбанк оказался в плачевном состоянии. В частности кредиты получали Самарский подшипниковый завод, «Звезда-Энергетика», «Волгабурмаш». В общей сложности The Insider насчитал невозвращенных кредитов почти на 9 млрд рублей, которые выдавались этим компаниям.

Интересно, что еще в 2012 году, за несколько лет до санации Балтинвестбанка этими заводами заинтересовался инвестфонд Якунина-младшего — VIY Management (VIYM). Правда фонд приобрел доли в компаниях не напрямую, а купил акции кипрской компании Spz Holding Limited, на которую был записан Самарский подшипниковый завод. А младший сын Якунина Виктор Якунин вошел в совет директоров этого предприятия. Сам инфестфонд VIYM тогда официально объяснял покупку заводов тем, что хочет реализовать «долгосрочную программу развития производства крупногабаритных подшипников».

Но в 2015 году, уже после прихода новых собственников, ситуация в компаниях только ухудшилась — часть предприятий оказалась на грани банкротства, в том числе СПЗ, Самарский резервуарный завод и Волгабурмаш. Как рассказал The Insider бывший гендиректор Самарского подшипникового Завода Сергей Орленков (был гендиректором с апреля 2015 по май 2016 года), у предприятия не хватало оборотных средств.

А в конце 2015 года под санацию попал и Балтинвестбанк. Тогда, рассказывает Орленков, банк заморозил все кредитные линии и стал требовать только возврата долгов. «Завод на тот момент был должен банку несколько сотен миллионов рублей. Передо мной ставили увеличить объем производства наладить производство. Я сделал все, что мог», — рассказывает Орленков.

Сейчас в отношении СПЗ идет процедура банкротства и продажа имущества с торгов. Согласно данным единого официального реестра сведений о банкротстве, изначально долги завода превышали 3,5 млрд рублей, сейчас — 2,1 млрд рублей, из них 423 млн рублей требует Балтинвестбанк (следует из протокола собрания кредиторов за июль 2020 года).

Интересно, что бывшие владельцы завода пытались выкупить его имущество на торгах через компания СПЗ-9, но сделка была остановлена арбитражными управляющими (владелец СПЗ-9 Александр Селяев входил в исполнительный орган СПЗ).

А самарские следователи и вовсе подозревают то, что Балтинвестбанк выдавал этой группе предприятий необоснованные кредиты. Сейчас в Самаре возбуждено несколько уголовных дел: по факту необоснованно выданных кредитов компанией «Волгабурмаш» на сумму в 1 млрд рублей, по факту мошенничества со средствами «СПЗ» и его преднамеренного банкротства.

Последнее уголовное дело — о преднамеренном банкротстве — было возбуждено только в апреле этого года. Впрочем, пока все дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, а бенефициарами предприятий следователи указывают не команду Якунина, а бывших собственников Балтинвестбанка, которые также владели долями в самарских предприятиях — Егиазарова, Швидака и Рыдника.

Ива Цой