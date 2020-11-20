Скандалы: «Поём и торгуем»

20.11.2020, 15:12, Разное

Особняки, торговые центры и богатая родня Валерия Меладзе (фото)

Знаменитый певец Валерий Меладзе призвал российских поп-звёзд бойкотировать телевизионные «голубые огоньки», потому что в период пандемии власти ограничили новогодние корпоративы и концерты. А это главный сенокос для отечественной попсы. Получается, что Меладзе беспокоят только его заработки, но не здоровье людей. Лайф выяснил, что сам певец и его близкие не бедствуют и вполне могут пережить суровые времена.

Особняк у рукотворных рек

В начале нулевых Валерий Меладзе купил дом на легендарной Рублёвке, стоимость которого оценивали в 2,5 миллиона долларов. В 2010-м он заказал элитному подразделению компании «Инком» Villagio Estate построить роскошный особняк в посёлке Millennium Park, который также называют подмосковной Венецией из-за сети многочисленных рукотворных водных каналов. Пять километров искусственных рек, отделанных мрамором и декоративным камнем. Роскошные парки украшают изящные мраморные скульптуры с элементами разных эпох, например Ренессанса. Дома, судя по базе ЦИАНа, здесь стоят около 600 миллионов рублей.

Элитный коттеджный посёлок Millennium Park («Миллениум Парк»). Фото © villagio.ru

Поём и торгуем

Певец Валерий Меладзе официально почти не работает с госструктурами. В 2017 году он заключил контракт с Московской дирекцией массовых мероприятий на 3,3 миллиона рублей, в 2018 году получил от петербургского большого концертного зала «Октябрьский» 3 миллиона рублей, а от Томской областной филармонии — 2,9 миллиона рублей. Судя по всему, основной доход певца может складываться из участия в корпоративах и частных вечеринках. Как показывает практика отечественного шоу-бизнеса, платят там артистам обычно наличными и в портфель. Эти доходы нигде не учитываются. Агентства просят за часовое выступление Меладзе 40–60 тысяч долларов.

Впрочем, помимо сцены Меладзе есть на чём заработать.

Два года назад Валерий Меладзе продал физкультурно-оздоровительный центр в престижном Одинцове. Но у него остались другие активы. Например, торговый центр «Вантаж» на окраине Москвы, в районе Восточное Бирюлёво, кадастровой стоимостью 145 миллионов рублей и площадью 15 соток. Он оформлен на самого певца. Почти половину площади ТЦ арендует розничная сеть «Магнит». Также там снимают помещения ломбард, автошкола, экономпарикмахерская и магазин низких цен «Фикс прайс». Бирюлёвцы оставляют преимущественно негативные отзывы о ТЦ Валерия Меладзе: ругают за тесноту, неприятные запахи и особенно за крутую лестницу, по которой невозможно взобраться мамам с колясками. Несмотря на острую критику со стороны потребителей, «Вантаж» только по документам приносит певцу почти 15 миллионов рублей чистой прибыли в год. Сколько на самом деле платят арендаторы, знают только сам певец и его управляющий.

«МБ Про» — ещё одна фирма, принадлежащая Валерию Меладзе, работает в сфере исполнительских искусств. Правда, формально либо в убыток, либо балансирует на грани окупаемости. Причём обороты она показывала копеечные по меркам эстрадной звезды — не более одного-двух миллионов рублей ежегодно. ФНС заморозила её банковский счёт ещё пять лет назад за неуплату налогов.

Братская тема

Валерию Меладзе может помочь и его брат — продюсер и композитор Константин Меладзе. Он более успешен в бизнесе. Прежде всего, он совладелец Первого музыкального издательства — это старая, существующая с 90-х годов звукозаписывающая студия. Среди её нынешних артистов Киркоров, Билан, Нюша, Бьянка и Иван Дорн. Ежегодные доходы, бывает, превышают миллиард рублей.

Константину принадлежит и продюсерский центр «Меладзе мьюзик» (его чистая прибыль в прошлом году составила почти девять миллионов рублей), а также фирма «Группа «ВИА Гра», владеющая одноимённым брендом ансамбля красавиц. Чистая прибыль там мизерная — за последние годы она только однажды превысила миллион рублей. Между тем одно выступление красоток оценивается примерно в 30 тысяч долларов.

Сестра Валерия Меладзе Лиана тоже известный музыкальный продюсер. Она имеет долю в продюсерском центре Velvet Music, владеющем правами на певиц Ёлку и Мари Краймбрери, артистов Гошу Куценко и Владимира Преснякова, группы Banev! и «Бурито». Это очень прибыльный бизнес, приносящий только официально до 45 миллионов рублей чистой прибыли в год. Об истинных доходах центра от участия его звёзд в частных мероприятиях можно только догадываться, изучив неформальные расценки артистов.

Семья в шоколаде

Одна из дочерей Валерия Меладзе — 28-летняя Инга — давно живёт в Великобритании. Девушка окончила Оксфорд и Высшую школу экономики. Недавно запустила магазин ювелирных украшений Apeiron. Зарегистрирован он в Великобритании. Также сейчас она ликвидирует в России свою компанию «Апейрон интернешнл». Фирму девушка учредила два года назад, но дела что-то не пошли — были лишь убытки. Офис эта таинственная компания занимает в престижном московском бизнес-парке «Трёхгорная мануфактура».

Интересно, что по этому адресу была зарегистрирована фирма «Ви эй дей», принадлежащая Вере Брежневой, жене Константина Меладзе. Это известное среди богатых людей свадебное агентство. Его товарный знак va.day перешёл после ликвидации фирмы Брежневой гламурному фоторедактору Виктории Мармур.

Агентство продолжает функционировать. 28 октября — в разгар второй волны коронавируса и в период повсеместного ограничения полётов за рубеж — оно опубликовало вызывающую рекламу в «Инстаграме» с предложением организовать свадьбу в Италии.

Сама Инга активно публикует фотографии о дорогих путешествиях. На её страницах в соцсетях можно найти виды островного государства Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, фото в пальмах в Марокко, из провинции Аликанте в Испании. К примеру, Меладзе праздновала девичник на пляжах Миконоса в Греции.

Инга регулярно отдыхает в странах южной Европы. Если отдых у моря, то в Каталонии или средневековом Которе на побережье Адриатического моря в Черногории. Для разнообразия — гастротур к берегам Северного Ледовитого океана с проживанием в деревянных домиках посёлка Териберка.

В Марокко Инга праздновала свадьбу с Нури Вергезе, с которым познакомилась во время учёбы в Лондоне. Для свадебного банкета сняли шикарный пятизвёздочный отель Beldi Country Club в берберском стиле посреди пышных зелёных садов площадью 15 гектаров с видом на горы. Развлекали гостей гонками на верблюдах.

Всё же большую часть времени девушка проводит в Москве. На неё оформлен скромный паркетник Mercedes GLK 220.

Родня и партнёры

Среди бизнес-партнёров Меладзе выделяется некто Гиорги Мачаидзе. Он в разное время управлял или был совладельцем четырёх компаний, напрямую связанных с семьёй певца. Но есть у него и своя фирма — «Тукан интернэшнл». Её телефоны совпадают с онлайн- и офлайн-магазинами одежды «Пуховик.ру» и «Снеговик». «Тукан интернэшнл» приносит около четырёх миллионов рублей в год чистой прибыли. Стабильному доходу не помешала даже блокировка банковских счетов налоговиками два года назад.

Когда-то в столичной криминальной хронике появились сообщения, что у некой Ии Меладзе угнали спорткар.

— Мой отец Бадри Меладзе — президент Фонда содействия народам Грузии и брат Валерия Меладзе, — заявила она тогда силовикам.

Судя по всему, это двоюродная племянница известного певца. У неё тоже есть интересный бизнес. Она учредила строительную компанию «Грэс», которая в 2014–2015 годах выполнила два господряда суммарной стоимостью 43 миллиона рублей на поставку товаров в АО «ВО Технопромимпорт». Судя по открытым базам, обе госзакупки до сих пор не выполнены подрядчиком. При этом сама компания «Грэс» перестала подавать признаки жизни. Уже больше года она не сдаёт налоговую отчётность. Регистрирующий орган принял решение её ликвидировать.

Отец Ии Бадри Меладзе, возможно, является кузеном певца Валерия Меладзе. Он президент Фонда содействия народам Грузии. На этой должности давал интервью, в котором громил Михаила Саакашвили. Его организация получала крупные гранты. Налоговики заморозили счета фонда, потому что он не предоставлял финансовой отчётности. Для Бадри это вообще обычное явление. Налоговики закрыли в общей сложности три его фирмы: «РЭС-Карелия», «Натали фарм» и «Медеа фарм». Первая занималась поставкой электроэнергии, другие — торговлей лекарствами.

А ещё Бадри Меладзе разводит оленей. Именно такая сфера деятельности указана в учреждённой им ассоциации «Центр поддержания популяции редких видов животных «Алтайэкосфера». Её активы тянут на 17 миллионов рублей. Из года в год эта организация получает гостендеры от Научного центра биомедицинских технологий ФМБА на семь-десять миллионов рублей. Госзакупки звучат экзотично: «Выполнение прикладной научно-исследовательской работы «Разработка и совершенствование методов передержки и выпуска кабарги в вольерах».

Ещё одним колоритным дальним родственником Валерия Меладзе является Роберт Хахалев, кубанский латифундист и экс-супруг бывшего федерального судьи Елены Хахалевой. Непотопляемую Хахалеву лишили судейских полномочий после серии разоблачительных статей, опубликованных в Лайфе.

О том, что Роберт Хахалев — его двоюродный брат, Валерий Меладзе проговорился сам. Певец признался в этом, оправдываясь за своё выступление на скандальной свадьбе дочери четы Хахалевых. Пахнувшее за версту коррупцией торжество уже вошло в историю. По информации адвоката Сергея Жорина, оно обошлось минимум в два миллиона долларов. Для молодожёнов выступали Басков, Брежнева, Кобзон и Павлиашвили.

— Лично я работал бесплатно, потому что муж судьи — мой родственник, двоюродный брат. Их дочка — наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть, — говорил потом Валерий Меладзе.

Скандал замяли. К Елене Хахалевой намертво прилипли прозвища «судья на миллион» и «золотая судья». Также после этого скандала Россия узнала о Роберте Хахалеве, её бывшем муже. Он крупный фермер, заработавший, по собственному признанию, за последние пять лет 287 миллионов рублей. Как писали злые языки, молодожёнам на свадьбу он подарил роскошный кроссовер Bentley Bentayga, его стоимость может доходить до 20 миллионов рублей. Известно, что Роберт Хахалев содержит 44 скакуна, в том числе американскую Марию Грацию, на счету которой 23 старта и восемь призовых мест на скачках. В 2013-м Роберт выставил несколько лошадей на продажу, каждая была оценена в сумму от 200 до 400 тысяч рублей.

Фамилию Хахалев Роберт позаимствовал у бывшей жены. А при рождении он был Зилпимиани. У него есть брат Давид Зилпимиани, очень занятный персонаж. Сегодня он грузинский медиамагнат, который два десятка лет получает деньги на радиовещание от Евросоюза. Давид, получается, тоже кузен певца Валерия Меладзе.

На Роберта Ониковича напрямую оформлено сейчас лишь два бизнеса — строительный и по продаже недвижимости. И оба они убыточные — минус два миллиона в год. Меж тем, по оценкам журналистов, у Хахалева сейчас на подставных лиц оформлено семь тысяч гектаров земель. Он подпольный миллионер, фермер и девелопер.

Егор Пережогин, Андрей Дубровский