Сенегальские рыбаки заразились неизвестной болезнью

20.11.2020, 15:10, Новости дня

В западноафриканском Сенегале более 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью. Они могли подхватить ее в открытом море, пишет сенегальская газета Sud Quotidien 19 ноября со ссылкой на губернатора столичного региона страны Аль Хассана Салла.

У больных были гнойные прыщи на лице, опухали губы. Они чувствовали раздражение глаз и сильный зуд по всему телу. Один из больных предположил, что мог подхватить болезнь при контакте с морской водой, куда сбросили токсичные продукты.

Аль Хассан Салл сказал, что сначала было известно о заражении 82 человек, но позже количество больных увеличилось до как минимум 200. По его словам, профильные ведомства собираются взять пробы воды, где рыбаки могли заразиться.

В министерстве рыболовства и морских дел Сенегала пояснили газете, что рядом с местом обнаружения заболевания добывают цирконий. Там же размещены предприятия химической промышленности и ведется разведка нефтяных месторождений.

Другая сенегальская газета Le Soleil пишет, что пострадавшие рыбаки больше всего оказываются поражены те части тела, которые контактировали с океанской водой. Они приезжали из городов Ломпуль, Сент-Луис и Фасс Бойе.

Президент Национального союза рыбаков Сенегала Мустафа Диоп в комментарии газете рассказал о как минимум о 305 зараженных.

Всех заболевших с подобными симптомами, по данным газеты Dacar Actu, изолируют в прибрежном городе Рюфиск. Около него находится предполагаемый опасный участок в открытом море.