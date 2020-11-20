 

Союзники и противники США гадают, каких сюрпризов ещё можно ожидать от Трампа

20.11.2020, 15:08, Новости дня

В преддверии саммита «Большой двадцатки» в Саудовской Аравии союзники и противники США замерли в ожидании новых «внешнеполитических бомб», которые может сбросить разъярённый президент США перед уходом из Белого дома, пишет CNN. По мнению автора статьи, одной из них может стать признание врагов Саудовской Аравии в Йемене хуситов террористической организацией.


Reuters

«Как союзники, так и враги Дональда Трампа готовятся на этой неделе к внешнеполитическим бомбам, которые сбросит разъярённый президент США, взбешённый из-за своего поражения на выборах», — пишет редактор отдела международной дипломатии CNN Ник Робертсон.

Пока Трамп ведёт судебную борьбу внутри страны из-за того, что он ошибочно называет фальсификацией выборов, он объявил о резком сокращении американских войск в Афганистане, «безрассудно» выполняя предвыборное обещание, напоминает автор. Тем временем в Ираке, где Трамп также отдал приказ о сокращении войск, переговоры о том, как и когда это сделать, замедляются из-за опасений Ирака в отношении последствий этого шага для безопасности страны.

Ожидание того, что Трамп может сделать дальше, становится более напряжённым с приближением выходных, когда Саудовская Аравия будет принимать саммит «Большой двадцатки», считает журналист. Учитывая, что из-за пандемии встреча пройдёт в виртуальном формате, Трамп будет избавлен от унизительной небоходимости предстать в качестве проигравшего перед  другими мировыми лидерами лично, и пока даже не ясно, будет ли он выступать по видеосвязи, замечает журналист.

Однако на фоне надежд на существенные дипломатические сдвиги в отношениях США  с Саудовской Аравией после избрания Байдена в регионе растут опасения, что Трамп (который хвастался биографу Бобу Вудворду, что он «спас задницу» наследного принца после убийства Хашукджи), возможно, собирается оказать саудовской королевской семье ещё одну услугу и назначить врагов саудитов в Йемене хуситов террористической организацией. Как поясняет обозреватель, этот шаг существенно ограничит рычаги влияния Байдена на Саудовскую Аравию и ещё сильнее осложнит его отношения с Ираном.

В Йемене сотрудники гуманитарных организаций, уже опасающиеся голода для большей части обнищавшего населения, считают, что решение США объявить хуситов террористами поставит под угрозу ещё больше жизней из-за новой нехватки продовольствия, топлива и наличных денег.

Однако саудовцы могут быть разочарованы, если совместное заявление по итогам встречи будет сокращено из-за трудностей проведения саммита во время пандемии, замечает журналист. Как напоминает автор, вопросы борьбы с COVID-19 и его экономическими последствиями, а также изменением климата входят в число заявленных целей саммита. Обе проблемы стали общепризнанными провалами президентства Трампа: с одной стороны, США лидируют в мире по числу заражённых коронавирусом и смертности, с другой —  президент в прошлом отказывался подписывать совместные заявления «Большой двадцатки» до тех пор, пока формулировки об изменении климата не будут смягчены или удалены.

Даже если Трамп откажется показаться на саммите хотя бы виртуально, это не гарантирует, что полемики удастся избежать, поскольку на месте будет лично присутствовать госсекретарь Майк Помпео, чтобы продвигать  порой непопулярные пожелания своего босса.



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