Экс-посол США при ЕС – при Байдене Вашингтон и Брюссель должны возродить партнёрство — иначе популисты станут сильнее

20.11.2020, 15:08, Новости дня

Вашингтон и Брюссель смогут решить глобальные вызовы только вместе, считает экс-посол США при ЕС Энтони Гарднер. В своём интервью для Süddeutsche Zeitung он говорит, что Вашингтон и Брюссель должны действовать вместе по ряду причин, одна из которых заключается в росте влияния КНР. Кроме того, провал возрождения трансатлантических связей при Байдене будет означать дальнейшее усиление популистов.



Reuters

Почти все европейские лидеры, за редким исключением, едины во мнении, что последние четыре года были «разрушительными» для европейско-американских отношений, рассказал бывший посол США при ЕС Энтони Гарднер в своём интервью для Süddeutsche Zeitung. Как следствие, большинство политиков и граждан Европы обрадовались победе Джо Байдена на выборах в США.

По мнению Гарднера, США и ЕС нельзя отказываться от своего сотрудничества, поскольку только вместе они способны решать глобальные задачи, такие как, к примеру, защита климата и реформы ВТО. Как отмечает Гарднер, сейчас у Вашингтона и Брюсселя есть шанс показать, что их сотрудничество снова эффективно. «Если мы провалимся, то популисты снова станут сильнее», — приводит издание слова экс-посла. По мнению Гарднера, страны ЕС сейчас должны сформулировать общую повестку отношений с США, а также сконцентрироваться на наиболее выполнимых задачах, которые должны быть выполнены в первую очередь.

При этом Гарднер отмечает, что Байден будет уделять лишь 20% своего времени внешней политике. Однако Европе есть что предложить: совместно с ЕС США смогут вводить действенные санкции, развивать цифровую экономику и сотрудничать в области безопасности. Кроме того, есть и другая причина необходимости сотрудничества, заключающаяся в том, что глобальное влияние США и Европы падает, в то время как глобальное влияние Китая растёт.

Гарднер также подчеркнул свою уверенность в том, что Джо Байден осознаёт значение НАТО, а потому отношения внутри альянса вернутся в норму. Риторика изменится, однако, отмечает Гарднер, США продолжат настаивать на том, чтобы европейские страны вносили больший вклад в деятельность НАТО.

Что касается анонсированного Трампом вывода части американских войск из Германии, то, по словам Гарднера, это решение имело под собой политический мотив и было раскритиковано в конгрессе США, поскольку выгодно оно только России. Следовательно, оно будет проверено новой администрацией.

Что касается кандидатуры нового посла США в ФРГ, то Гарднер выразил надежду на то, что это будет опытный дипломат, способный «починить» отношения между Берлином и Вашингтоном.