 

Парафиновый Санта-Клаус в маске напоминает грекам, как важно беречь здоровье

20.11.2020, 15:08, Новости дня

Даже в карантин магазины Греции готовят для посетителей рождественский ассортимент украшений и подарков. На витрине одной из сувенирных лавок уже появились парафиновые свечи в виде Санта-Клауса, лицо которого защищает маска. По задумке владельца, это должно напоминать о том, как важно беречь здоровье в период пандемии. Хотя магазин закрыт из-за карантина, необычные сувениры можно будет приобрести онлайн, передаёт NTD.

Владелец сувенирного магазина в греческом городе Салоники подготовил к Рождеству свечки с изюминкой: парафиновые Санты украшены медицинскими масками.

АЛЕКСИОС ГЕРАКИС, владелец магазина: В эти времена мы стараемся донести до людей мысль о том, что здоровье на первом месте. Всё остальное уже потом. 

Сувенирный магазин, как и многие другие, пока закрыт — в Греции 7 ноября ввели всеобщий карантин. Алексиос планирует продавать свечи через интернет. Но говорит, что это не заменит живой торговли.

АЛЕКСИОС ГЕРАКИС: Рождество в этом году для всех нас под вопросом. Мы не знаем, что будет дальше. Надо сохранять оптимизм, хотя и неясно, чем всё закончится. 

Алексиос надеется, что перед Рождеством власти разрешат открыться всем промтоварным магазинам.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Турчинов: Порошенко многое переосмыслил в жизни

29.06 / Прокурор попросил суд освободить экс-главбуха Серебренникова

11.07 / Южная Корея в шоке от гибели мэра, обвинённого в домогательствах

31.08 / Косторной не разрешили перейти к Плющенко

23.08 / Главный советник Израиля по COVID-19 призвал Зеленского запретить паломничество хасидов в этом году

06.09 / Стало известно о прибытии российской делегации во главе с Борисовым в Дамаск

12.07 / “Динамо” не сумело обыграть “Александрию” и осложнило задачу выйти в Лигу чемпионов

24.10 / Бразилия разрешила ввоз китайской вакцины от коронавируса

01.09 / Хакеры активизировали атаки на сайты Трампа в преддверии выборов

03.10 / Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска