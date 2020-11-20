 

Лавров оценил роль Нюрнбергского трибунала

20.11.2020, 15:04, Новости дня

Нюрнбергский трибунал и спустя 75 лет играет важную роль в укреплении глобальной безопасности, является предостережением от повторения ошибок прошлого, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил в видеообращении участникам Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», что «вслед за разгромом Третьего рейха на полях сражений по его итогам были вынесены однозначные, неоспоримые правовые определения в отношении нацизма», передает РИА «Новости».

«Влияние Нюрнбергского процесса на становление современного миропорядка (…) Нюрнбергский процесс стал площадкой для глубокого, всестороннего осмысления – юридического и мировоззренческого – трагедии Второй мировой войны. А также для того, чтобы взглянуть в будущее через утверждение идеалов гуманизма и осознание причин, которые привели к их тотальному отрицанию», – подчеркнул министр.

Он отметил, что приговор трибунала «был сразу воспринят Всемирной организацией (ООН) в качестве одной из правовых основ мироустройства».

«И сегодня он продолжает служить важным подспорьем в деле укрепления глобальной безопасности, остается предостережением от повторения трагических ошибок прошлого», – сказал Лавров.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что интернационализацию правосудия в Нюрнбергском процессе следует рассматривать как чрезвычайную меру, повторение этой практики грозит использованием международных судов в качестве рычагов политического давления.

До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возмутился обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны совместно с фашистской Германией. Его поддержал пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / В МИДе уточнили роль Турции в урегулировании конфликта в Карабахе

04.08 / Минск пообещал принять меры в случае угрозы государственности

04.08 / Трамп: «TikTok должен продать бизнес в США до 15 сентября»

20.08 / Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

28.07 / В Лисичанске появилась военно-гражданская администрация

08.08 / После брексита Борис Джонсон пытается не допустить выхода Шотландии из Соединённого Королевства

15.08 / Возбуждено уголовное дело после обрушения на шахте в Коми

10.10 / Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе

09.07 / За пять месяцев 2020 года экономика Украины упала почти на 6% – Минэкономразвития

06.09 / Путин: Мы должны сделать все, чтобы правда о Второй мировой не забылась

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybi[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска