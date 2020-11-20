Названы лучшие эксперты в сфере волонтерства

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20.11.2020, 14:46, Разное

Рейтинг составлен путем расчета индекса востребованности эксперта. Он включает четыре критерия: упоминаемость, признание, популярность и оценка. Сбор информации проходил с 15 августа по 15 ноября.

Учитывалось максимальное количество упоминаний эксперта в СМИ, его авторитетность в профессиональном сообществе, популярность в соцсетях. Критерий оценка базируется на анализе действий эксперта, включая наличие у него научных работ, участие в тематических круглых столах и конференциях.

Первое место в рейтинге заняла учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам “Вера” Нюта Федермессер. Также в числе лидеров – генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей”, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров и руководитель добровольческого движения “Даниловцы” Юрий Белановский.

Кроме того, аналитики отметили президента благотворительного фонда “Волонтеры в помощь детям-сиротам” Елену Альшанскую, сопредседателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, главу всероссийского общественного движения “Волонтеры Победы” Ольгу Амельченкову и других специалистов. Всего в рейтинге присутствуют 50 экспертов в сфере волонтерской деятельности.

В связи с пандемией коронавируса волонтерские движения приобрели особую значимость. Добровольцы ежедневно помогают людям из самых уязвимых социальных групп. Так, десятки тысяч волонтеров всероссийского проекта “Мы вместе” поддержали сотни тысяч граждан.

Государство активно помогает волонтерским движениям. В 2017 году президент Владимир Путин учредил новый праздник – День добровольца. Ежегодно социально ориентированные НКО участвуют в конкурсе и получают президентские гранты. На 2021 год подано более 10 тысяч заявок.

Заслуги волонтеров отмечают и граждане. По данным ВЦИОМ, 73% россиян считают, что волонтерское движение ежегодно расширяется.



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