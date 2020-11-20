Спецсвязь России доставила новые глубоководные аппараты в закрытую военную часть Мурманской области

20.11.2020, 14:44, Разное

Сотрудники Спецсвязи произвели доставку аппаратов глубоководного типа в воинскую часть РФ, работающую в закрытом режиме. Для этого пришлось преодолеть расстояние примерно в 3,5 тысячи километров. Груз выехал из Геленджика и двигался в направлении Мурманска. Пройти такой длительный путь удалось только благодаря современной технике, применяющейся Спецсвязью для транспортировки. Для въезда на территорию закрытой части сотрудники организации получили специальный пропуск от ФСБ.

При работе с такими длительными маршрутами Спецсвязь применяет фуры, полуприцепы и длинномеры с низкой рамой. Последние чаще всего используются для транспортировки небольших грузов военного назначения. Благодаря наличию различного профильного оснащения Спецсвязь может гарантировать доставку в срок и в полной сохранности, информирует cccb.ru

Особо сложными считаются крупногабаритные грузы. Их транспортировка требует дополнительной подготовки и квалификации персонала. В ФГУП ГЦСС такие проекты доверяют только лучшим профессионалам. Также внимание обращается и на бюрократические особенности. Все сопроводительные документы оформляются заблаговременно, что позволяет избежать проблем с контролирующими органами и задержек. Негабаритные грузы не менее сложны, из-за чего для их транспортировки используется сертифицированная специальная техника.