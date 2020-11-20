 

Врач Юрий Фокин: Температура тела может указать на развитие рака крови

20.11.2020, 14:44, Разное

По словам заслуженного врача РФ Юрия Фокина, некоторые особенности при измерении температуры тела человека могут указывать на развитие в его организме рака крови. Речь идет о ситуации, когда термометр всегда показывает выше 37,0 °С.
Юрий Фокин отметил, что рак крови обычно диагностируют на последней стадии, так как человек длительный период может не замечать присутствия тяжелой болезни. Врач заявил, что, если на протяжении долгого времени температура тела превышает 37,0 °С, нужно искать в организме признаки скрытой болезни или серьезного заболевания. Если действительно имеет место рак крови, то повышенная температура держится из-за того, что опухолевые клетки проявляют жизнедеятельность. Возникает постоянная гипертермия и существенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему человека.

В интервью для издания «Слово и Дело» заслуженный врач рассказал, что кроме рака крови, повышенная на постоянной основе температура тела может указывать на другие серьезные заболевания. Речь идет о туберкулезе, кишечных болезнях и тех, которые связаны со щитовидной железой. Температура выше 37,0 °С свидетельствует о том, что происходит активация иммунных клеток, которые сражаются с вирусом. Если это явление на постоянной основе, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.



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