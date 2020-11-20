Младшая сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт

20.11.2020, 14:44, Разное

Младшая сестра Ольги Бузовой, которую зовут Анна, в 32 года перенесла инсульт. О своем состоянии здоровья бизнес-вумен пояснила подписчикам в социальной сети Instagram.

Анна Бузова не любит рассказывать аудитории в соцсетях сложных жизненных ситуациях, поскольку они бывают у всех в жизни. Однако она решила рассказать о том, что с ней произошло. Чуть больше недели назад у сестры ведущей случился инсульт. Анна Бузова выразила благодарность гражданскому супругу Константину за то, что он отвез ее к профильному неврологу в ближайшую больницу. Сейчас сестра теледивы уже может разговаривать и даже читает скороговорки. Для нее возможное отсутствие речи являлось наибольшим страхом.

Свое состояние бизнес-леди назвала страшным, поскольку не могла сказать о любви избраннику, сестре, матери и отцу. В связи с этим она призвала подписчиков не скупиться на признания, поскольку никто не может знать, как в дальнейшем сложится жизнь.

На сегодняшний день Анна Бузова проходит курс реабилитации. Она мечтает вернуться к прежней жизни, но понимает, что пока спешить некуда. Сестра Ольги Бузовой считает, что нужно научиться любить себя и перестать переживать по пустякам.

В комментариях к посту поклонники пожелали Анне Бузовой скорейшего выздоровления.