 

Алиев объявил о передаче Агдамского района под контроль Азербайджана

20.11.2020, 14:22, Разное

Агдамский район Нагорного Карабаха передали под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению Москвы, Еревана и Баку. Об этом сегодня заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы. […] Сейчас же для Агдама начинается новый период. У нас большие планы», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Фото: Joaoleitao

По словам президента, Баку планирует восстановить районный центр — город Агдам, который был разрушен в ходе военных действий еще в 90-х годах. Рано утром в Агдамский район вошли азербайджанские войска.

Согласно трехстороннему соглашению о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Кроме того, в Карабахе в течение пяти лет (с возможным продлением) будут находиться российские миротворцы.

Источник: Новая газета



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