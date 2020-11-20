 

Неуязвимых нет — американка средних лет и без хронических заболеваний провела месяц в интенсивной терапии с COVID-19

20.11.2020, 14:14, Новости дня

Власти штата Айова ещё недавно называли маски «самовнушением», а теперь из-за роста числа заражений вводят предписания носить защитные средства, передаёт NBC News. По словам пациентки Джейми Хьюс, которой 30 дней оказывали помощь в отделении интенсивной терапии, «неуязвимых нет» — хотя она не пренебрегала мерами предосторожности, всё равно заболела.

В штате Айова сегодня число людей с положительными результатами тестов на коронавирус достигло поразительной отметки в 41 процент. Также местные власти сообщили ещё о 40 смертях — это самые высокие показатели. 

 

Вот что происходило в больнице при Университете Айовы в Айова-Сити, где поступившей с COVID-19 пациентке Джейми Хьюмс в течение 30 дней оказывали специализированную реаниматологическую помощь. 

 

ДЖЕЙМИ ХЬЮМС, пациентка: Я бы сказала, что самое сложное заключалось в том, что тебя подключают ко всем этим аппаратам — куча проводов, куча трубок. 

 

Джейми за 40, хронических заболеваний нет. 

 

ДЖЕЙМИ ХЬЮМС: У меня была физическая и эмоциональная битва, но и моей семье пришлось очень непросто в эмоциональном плане. 

 

Ранее в этом году губернатор Айовы отказалась вводить требование о повсеместном ношении масок, назвав эти меры «самовнушением». Но на этой неделе она высказала противоположную точку зрения. 

 

КИМ РЕЙНОЛДС, губернатор штата Айова: Когда вы находитесь в закрытом общественном пространстве и не имеете возможности соблюдать дистанцию с другими людьми на протяжении 15 минут и более, вы обязаны носить маску. 

 

И тем не менее, как говорят сотрудники сферы здравоохранения, новых ограничительных мер всё равно недостаточно. 

 

ЭЛЛИСОН УАЙНС, медсестра больницы при Университете Айовы: Я беспокоюсь, что вводить предписание носить маски в определённых случаях уже слишком поздно и неэффективно. Я бы хотела, чтобы власти делали больше. 

 

На этих кадрах вы можете видеть, как Джейми Хьюмс впервые за несколько месяцев смогла выйти на улицу и погреться на солнце. 

 

ДЖЕЙМИ ХЬЮМС: Неуязвимых нет. Я соблюдала меры предосторожности, делала всё правильно, как мне казалось, — носила маску в общественных местах, всё в этом роде — и всё равно заразилась. 

 

ГЕЙБ ГУТЬЕРЕРРЕС, корреспондент NBC News: Здесь, в городе Де-Мойн, отделения интенсивной терапии сразу в нескольких больницах, включая ту, что сейчас находится за моей спиной, переполнены.

 

Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года.



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