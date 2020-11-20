Последнее наследие советской эпохи — Литва заменит российские вертолёты на американские

20.11.2020, 14:14, Новости дня

Литва подписала соглашение с США о приобретении четырёх вертолетов HC-60 Black Hawk на сумму $243 млн. Как пишет The Washington Examiner, таким образом литовская армия сможет отказаться от использования вертолетов Ми-8 и избавиться от «последнего наследия советской эпохи».

На своём первом официальном мероприятии, состоявшемся на прошлой неделе, исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер помог разрушить один из последних оплотов советской военной техники в Прибалтике. Как пишет The Washington Examiner, Литва и США подписали сделку о покупке четырёх вертолётов HC-60 Black Hawk на сумму $243 млн.

«Это поистине важная веха. Это последнее наследие советской эпохи, и это замена последней платформы, последнего оборудования, оставшегося у нас с тех времён», — заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Речь идёт о вертолётах Ми-8 российского производства, которые недавно использовались в учениях противовоздушной обороны «Наследие Тобрука» близ авиабазы Шяуляй в Литве совместно с США и десятью другими партнёрами по НАТО.

Как отмечает издание, литовская закупка — часть пакета, куда входит платформа, обучение, тренажёр, ремонтное оборудование и логистика. Кроме того, в пакет входят противотанковые ракеты и ракеты Javelin, которые подходят для недавнего приобретения Литвы — норвежской системы противовоздушной обороны NASAMS.

Кароблис подчеркнул, что его страна ежегодно тратит на оборону $1 млрд, из которых $500 миллионов идут на покупку оружия американского производства.

«Вне всяких сомнений, Литва — верный союзник Америки в регионе. Речь идёт не только о крайне важном для наших вооружённых сил оборудовании. Что символично, благодаря этому начинанию мы сможем избавиться от последнего наследия советской техники в наших вооружённых силах», — заявил Кароблис в своей речи в Пентагоне.