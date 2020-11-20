Байден пообещал не закрывать США на карантин

20.11.2020, 14:14, Новости дня

Джо Байден пообещал, что его администрация не будет вводить общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg. «Я не собираюсь останавливать экономику, точка», — подчеркнул избранный президент США в беседе с журналистами.



Reuters

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его администрация не станет вводить национальный карантин в ответ на нынешнюю пандемию коронавируса, пишет Bloomberg.

«Я не собираюсь останавливать экономику, точка, — заявил он журналистам после видеоконференции с исполнительным комитетом Национальной ассоциации губернаторов. — Я собираюсь остановить вирус, именно это я собираюсь сделать. Скажу снова: не будет никакого закрытия страны».

«В каждом регионе, каждом районе, каждом сообществе ситуация может быть разной. Так что я не вижу обстоятельств, которые требовали бы полного закрытия страны», — подчеркнул Байден.

Он также заявил, что обсудил с губернаторами требование об обязательном ношении масок.

«Это не должно быть узкопартийным вопросом, — подчеркнул он. — Это не политическое заявление. Это патриотический долг».



Как отмечает Bloomberg, в США уже зарегистрировано более 11,6 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 251 тыс. смертей от COVID-19, что побуждает некоторые штаты вводить обязательное ношение масок и прочие меры.