Китай оставил в силе запрет на полеты Boeing 737 MAX

20.11.2020, 14:12, Новости дня

Несмотря на тот факт, что Федеральное авиационное управление США, пусть и с некоторыми оговорками, но разрешило полеты 737 МАХ, китайские власти не спешат давать добро на взлет самолетам Boeing данной модели, сообщает портал Techxplore.com.

Авиационный регулятор Китая пока не разрешит проблемному реактивному самолету Boeing 737 MAX выполнять полеты на крупнейшем авиарынке мира. Полеты самого продаваемого самолета Boeing были остановлены во всем мире в начале прошлого, 2019 года после двух аварий, в которых погибли 346 пассажиров.

С тех пор лайнер прошел длительные испытания и процедуры согласования с авиационными регулирующими органами по всему миру, в том числе и в США, где Федеральное авиационное управление разрешило полеты 737 МАХ, но при усиленной работе обслуживающего персонала авиакомпаний, которые также должны будут переобучить пилотов по новым программам (сами программы еще только предстоит утвердить).

Однако Управление гражданской авиации Китая (CAAC) заявило, что «нет установленного графика» для возобновления полетов, что нанесло удар по гиганту самолетостроения, который очень рассчитывает на авиарынок Поднебесной и все свои планы соотносит с прогнозами его развития. Регулятор добавил, что результаты расследований смертельных катастроф в Индонезии и Эфиопии «должны быть ясны» и что улучшения конструкции самолета должны быть «эффективными» и «получить одобрение».

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США одобрило коммерческие полеты самолета. Считается, что аварии связаны с неисправной системой защиты от сваливания под названием MCAS, согласно результатам исследований происшествий.

Фэн Чжэнлинь, директор CAAC, сказал в октябре, что быстрое «заземление» 737 МАХ Китаем было основано на политике «нулевой терпимости» к потенциальным угрозам безопасности.

На прошлой неделе компания Boeing заявила, что ожидает, что Китай купит более 8,6 тысмячи новых самолетов на сумму свыше 1,4 триллиона долларов в следующие два десятилетия, повысив свой прогноз, поскольку внутренние перевозки в Китае восстановились до уровня, существовавшего до вспышки.