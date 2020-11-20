Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС

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20.11.2020, 14:10, Новости дня

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС».

«Сегодня министры обороны ЕС обсуждают, как Евросоюз может стать более сильным источником стратегической стабильности. «Стратегический компас» – это ключевой элемент для выполнения этой задачи», – написал Боррель в Twitter, комментируя дискуссию на проходящей видеоконференции министров обороны стран Евросоюза.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Доклад об этом документе Боррель представил министрам иностранных дел ЕС. Агентство отмечает, что цель нового документа – определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения, передает ТАСС.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны РФ на 2021–2025 годы. План обороны представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования. Содержание плана является секретным.



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