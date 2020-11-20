 

Лукашенко заявил, что центры спецслужб США обнаружены в Киеве и под Варшавой

20.11.2020, 14:10, Новости дня

Российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работа которых направлена против Минска, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди», – приводит БелТА слова Лукашенко.

Он также отметил, что, в первую очередь используя интернет, современные технологии, США «качают всю планету». «Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!» – добавил белорусский президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально.



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