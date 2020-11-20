 

Правительство поддержало смену часового пояса в Волгоградской области

20.11.2020, 14:10, Новости дня

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала перевод Волгоградской области на московское время.

Законопроект предполагает отнести регион ее ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3), за год это позволит увеличить эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра, передает РИА «Новости».

В 2018 году почти 60% проголосовавших на референдуме в Волгоградской области высказались за перевод времени на час вперед. Сторонники перевода времени жаловались на потерянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Те, кто настаивали на сохранении московского времени, говорили, что перевод стрелок часов вызовет у жителей проблемы со здоровьем, увеличит нагрузку на школьников и приведет к росту расходов за электроэнергию.



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