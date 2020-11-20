Мнение: “Поле-21Э” в Карабахе

20.11.2020, 14:00, Разное

И еще в дополнение к откровениям https://colonelcassad.livejournal.com/6339926.html бывшего главы Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна.

По его словам, в Карабахе в боевых условиях применялся новейший комплекс РЭБ "Поле-21Э" http://www.ntc-reb.ru/pole.html, который только в этом году поступил на вооружение ВС РФ.

Согласно заявлениям Акопяна, после начала работы комплекса, турки и азербайджанцы фактически 4 дня не могли нормально использовать свои БПЛА. На 5-й день они видимо подобрали ключи к действию системы (Акопян не объясняет, что произошло) и смогли возобновить боевую работу БПЛА. В октябре действительно был странный небольшой период, когда активность дронов резко снизилось, что списывали либо на погоду, либо на работу комплекса "Красуха-4" https://colonelcassad.livejournal.com/6276069.html. Но как оказалось, не только он там работал.

Надо понимать, что для этого российского комплекса это была первая обкатка в реальных боевых условиях полномасштабной войны (хотя, возможно, он уже проходил боевые испытания в Сирии и Ливии) против современных БПЛА.

Сообщается, что данный комплекс позволяет поставить в зоне своей ответственности до сотни постов радиопомех.

Как сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО получили на вооружение первую партию новейшей системы радиоподавления «Поле-21».

Сообщается, что данный комплекс позволяет поставить в зоне своей ответственности до сотни постов радиопомех.

В пресс-релизе сказано, что система РЭБ «Поле-21» полностью адаптирована к эксплуатации в различных климатических условиях. Она способна эффективно работать в диапазоне температур от -40 до +50 градусов.

Кроме этого, новый комплекс РЭБ способен нарушать работу аппаратуру привязки к спутниковым и радионавигационным системам.Отмечается, что такая система уже поступила на вооружение войск ЦВО.

https://voennoedelo.com/posts/id4704-e9zhzawj0qc7nueveiah – цинк

Характеристики:

На одном ПУ может висеть до 100 постов радиопомех.

Подавляемые приемные средства потребителей CPHC (выбор осуществляется по согласованию с заказчиком) HABCTAP (GPS); «Галилео»; «Бэйдоу»

Количество постов радиопомех (дистанционно управляемых объектов) до 100

Количество модулей радиопомех на одном посту радиопомех от 1 до 3

Средства управления постами радиопомех (состав средств кабельной и радиосвязи уточняется по согласованию с заказчиком) GSM, средства кабельной и радиосвязи

Время передачи команды управления и получения донесения о состоянии и режиме работы поста радиопомех (без учета задержки в каналах GSM), не более 3 с

Размеры района радиоподавления приемных средств СРНС, км 150 на 150

Дальность подавления приемников СРНС модулем радиопомех, не менее 25 км

Энергетический потенциал модуля радиопомех в максимуме диаграммы направленности в одночастотном режиме, Вт Изменяемый в пределах от 300 до 1000

Ширина сектора радиоподавления модуля радиопомех: – в азимутальной плоскости, не менее – 125° – в угломестной плоскости, изменяемый в пределах – 25°

Сеть промышленного питания (первичный источник электропитания). Возможна адаптация источника питания под характеристики заказчика 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность аппаратурой управления постами радиопомех, Вт 600 Рабочий диапазон температур от -40° до +50° С

Вид помех: Прицельные по частоте фазоманипулированные псевдослучайной последовательностью помехи

http://nevskii-bastion.ru/pole-21e – по ссылке еще больше