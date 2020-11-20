 

Что заставит Лукашенко начать диалог с оппозицией

20.11.2020, 13:52, Разное

Формат собрания будет зависеть от внутриполитической обстановке в стране, считает Абзалов. Классический вариант – участие исключительно провластных делегатов, которые примут любое решение Лукашенко, пояснил эксперт.

Другое дело, если протесты в Белоруссии в ближайшие два месяца не угаснут. В этом случае велика вероятность, что Лукашенко пойдет на диалог с оппозицией и пригласит ее представителей для участия в собрании, рассуждает Абзалов.

Но в сохранении протестной активности на прежнем уровне политолог сомневается. Эксперт напомнил, что погода оказывает серьезное влияние на протестную активность. Он прогнозирует, что численность протестов в Белоруссии будет снижаться, но оставшиеся митингующие станут радикальнее.

“Но численность будет падать, что Лукашенко будет объяснять как усталость”, – сказал Абзалов в интервью “Украина.ру”.

Ранее белорусские телеграм-каналы со ссылкой на источники сообщили, что Всебелорусское народное собрание пройдет 27-28 января. Премьер-министр республики Роман Головченко говорил, что на повестку вынесут вопросы общественно-политического устройства страны, ее экономики и социальной системы.

Высказывался о проведении собрания и Александр Лукашенко. Президент не исключил принятия решения о досрочных выборах главы государства.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Оппозиция не признает переизбрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок. Каждое воскресенье в Минске и других городах республики проходят массовые митинги.



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