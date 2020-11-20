 

Медики назвали необычный способ укрепления иммунитета

20.11.2020, 13:50, Разное

Медики из Германии рассказали о необычном способе укрепления иммунитета, который является совершенно бесплатным. Они призвали людей чаще петь. Считается, что это занятие обладает массой положительных сторон, независимо от того, присутствуют ли вокальные данные.
Пение помогает укрепить иммунную систему. Этот способ является доступным каждому, кто хочет улучшить свое самочувствие. Ученые анализировали образцы слюны, взятые у певцов хора. Они установили, что после одного занятия количества иммуноглобулинов А заметно увеличилось. В то же время число данных элементов не менялось у тех, кто просто слушал музыкальные композиции.

Считается, что посредством пения можно улучшить кровообращения. Для этого нужно позаниматься минимум 15 минут. За это время задействуются механизмы глубокого дыхания, при котором кислород опускается в нижние части легких. Это помогает улучшить работу органа и нормализовать кровообращение, а также артериальное давление. Таким образом, занятие вокалом способствует профилактике развития сердечных заболеваний и патологий мозга. К тому же за счет активации кровообращения происходит ускоренное выведение токсинов.

Еще одна положительная сторона пения – улучшение психического здоровья. Результаты разных исследований говорят о том, что данное занятие высвобождает дофамин, серотонин и эндорфин, действующие в качестве усилителей настроения.



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