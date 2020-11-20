 

Дженнифер Лопес рассказала о том, какую пользу ей принес карантин

20.11.2020, 13:50, Разное

Во время беседы с журналистами The Wall Street Journal Дженнифер Лопес рассказала, что карантин принес ей некоторую пользу. Пандемия коронавируса заставила певицу взглянуть на родительство «под другим углом».
Когда была первая волна COVID-19, Дженнифер Лопес много времени провела в Майами со своими 12-летними детьми, которых родила в браке с экс-супругом Марком Энтони. Знаменитость была в восторге от того, что может каждый вечер проводить в компании сына и дочери, ужиная вместе с ними. У нее сложилось ощущение, что такой идиллии никогда раньше в ее жизни не было.

Кроме этого, дети дали понять матери, в каких сферах у них все отлично, а в каких есть проблемы, над которыми необходимо работать. У Дженнифер Лопес на многое «открылись глаза», и она осознала, что не хотела бы что-то пропустить во взрослении сына и дочери. Певица считает, что кроме материального обеспечения и стабильности детям нужны родители рядом. На карантине звезда поняла, что иногда нужно «замедляться», чтобы почувствовать, как много общего имеешь с детьми.



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