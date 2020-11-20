Глобальное потепление приводит к гибели детей на льду

20.11.2020, 13:50, Разное

Канадские исследователи заявили о гибели детей из-за глобального потепления. Ледяной покров на озерах и реках вследствие более теплой погоды становится тонким, из-за чего под него проваливаются дети, а также молодые и взрослые люди.

Исследованием данного явления занимались сотрудники Йоркского университета в Канаде. Они изучили более 4000 случаев, когда дети гибли от утопления, происходивших в России, Канаде, Финляндии, Германии, США и Швеции. Кроме того, были изучены значения температуры и количество осадков в день происшествия и по месяцам.

Результаты показали, что повышение температуры зимой могло повлиять на несчастные случаи на льду. При этом каждый пятый случай утопления происходил именно в ледяной воде. Самым опасным периодом исследователи считают конец зимы, когда ледяной покров выглядит прочным, но уже не способен удержать вес человека. Более 50% погибших в ледяной воде являются детьми, на втором месте оказались молодые люди возрастом до 24 лет.