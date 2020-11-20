Почему не плачет Лео? – Личное мнение

20.11.2020, 13:44, Разное

На прошлой неделе всю прогрессивную общественность Рунета возмутил оскароносный Леонардо — показал своё пузо.

Многие заорали: Лео, ну как же так! Почему же ты такой некрасивый стал?!



Фото: Соцсети

Внимательнейшим образом на фотографии посмотрела и я. Что увидела? Да, Титаник, в сравнении с Лео, уже не кажется мне таким крупным.

Подлые папарацци поймали Лео в компании друзей в Малибу. Парни собрались на пляже, чтобы выпить пивка, поболтать, обсудить свои дела и оттянуться.

Увидев фотографии, каждая вторая курица мира воскликнула: чем мой оладух хуже?! Такое же пузо, то же отсутствие мышц! И вот ради этого чувака я в 1997 году не пошла в школу и рыдала неделю, вспоминая, как Роуз утопила Джона?!

Тьфу, плюнет курица, и будет неправа.

Да, Лео не в лучшей форме. Но ему объективно срать, что думают курицы и оладухи, с которыми куры сравнивают актёра.

Нет разницы между твоим оладухом и Лео? Да есть она — у твоего нет даже сотни миллионов долларов! Да чего там — сотни? Одного миллиона нет.

Этот парень, в отличие от похожего на него офисного задрота с пузом, может позволить себе иметь любое пузо. По нескольким причинам, но любая из них сводится к его деньгам.

Лео хочет любая фотомодель. С Лео любят проводить время его друзья. Если пузо Лео причинит ему проблемы, лучшие тренеры мира сгонят ему пузо за месяц. И так далее.

К чему это я? Ах, да: плевать на пузо. Имейте деньги!

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Третье: пройти регистрацию на сайте и оплатить билет для участия в лотерее.

И тогда вам точно так же станет плевать на пузо, мнение окружающих. С такими деньгами вообще на всё наплевать.

Кто-то не согласится с этим?