Любовь к кей-попу объяснили заражением мозговыми паразитами

20.11.2020, 13:37, Разное

Ученые заявили, что выявили связь между музыкальными пристрастиями и заражением мозговыми паразитами. Речь пока идёт только об одном жанре – корейской популярной музыке.

Сотрудники Калужского Института мозга рассказали, что совместно с коллегами из Новосибирска и Сухуми проанализировали информацию о пациентах в возрасте от 11 до 17 лет, заражавшимися мозговыми паразитами в период с 2016 по 2018 годы. Как выяснилось, около 60% из них слушали кей-поп музыку.

«Полученная информация позволяет сделать выводы о том, что между этими явлениями существует связь. Наша основная гипотеза – именно инфицирование человека различными паразитическими организмами и следующая за этим деградация мыслительных способностей и эстетических представлений и привела к такой популярности этого жанра», – говорит старший научный сотрудник Института Алексей Борисевич. – «Ни один здоровый человек кей-поп более 30 секунд подряд слушать не способен, это тоже научно установленный факт».

В настоящий момент учёные запросили у властей разрешение на трепанацию черепа у 12 несовершеннолетних пациентов местной психиатрической клиники, госпитализированных в 2019-2020 годах в связи с их пристрастием к кей-попу. Родители и близкие молодых людей на операцию согласия не дают, однако исследователи уверены, что случай исключительный и цель в данном случае оправдает средства.