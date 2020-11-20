В общественном транспорте Рыбинска раздают бесплатные маски

20.11.2020, 12:25, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Транспорт

Администрация города совместно с предпринимательским сообществом запустила акцию по бесплатной выдаче масок в салонах общественного транспорта.

Они предназначены для тех пассажиров, кто не использует средства индивидуальной защиты во время проезда. В первую волну пандемии многие рыбинские предприниматели начали отшивать маски. Когда пандемия утихла, эти маски остались в большом количестве.

– Руководство компаний «Швейные линии» и «Первый пожарный» решили отдать эти маски всем нуждающимся. Сейчас больше всех подвергают себя опасности пассажиры общественного транспорта, поэтому маски принято передать нашим перевозчикам, и далее кондукторы будут раздавать их пассажирам. Спасибо предпринимательскому сообществу, которое поддерживает такие решения, – пояснил глава города Денис Добряков.

10 тысяч масок получили представители шести транспортных предприятий, которые выполняют перевозки по муниципальным маршрутам.

– С весны на территории Ярославской области действует масочный режим. К сожалению, не все его соблюдают по разным причинам: кто-то скептически относится, у кого-то нет масок. Важно сейчас если не о себе заботиться, то заботиться об окружающих. Надо беречь себя, соблюдать все меры, – сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Алексей Рябченков лично передал часть масок кондукторам, а также тем пассажирам, кто ехал в салоне без них.

– Маски будут выдавать именно тем пассажирам, которые едут в транспорте без масок. Сейчас мы заметили, что многие пассажиры соблюдают масочный режим. Но наша общая задача – пробудить в горожанах еще большую сознательность, – добавил Алексей Рябченков.

Акция по выдаче масок продлится около двух недель, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.