Пашинян назначил нового министра обороны Армении

20.11.2020, 13:16, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны республики Давида Тонояна, на его должность назначен главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян.

Об этом информирует ТАСС.

Также Саркисян подписал указ о назначении Андраника Пилояна министром чрезвычайных ситуаций страны, информирует пресс-служба президентского аппарата.

Ранее армянские СМИ сообщили о том, что министр обороны Давид Тоноян подал в отставку.

Указывалось, что вместо него якобы хотят назначить Вагаршака Арутюняна, который в данный момент занимает должность советника премьер-министра Никола Пашиняна, а в 1999-2000 годах был министром обороны республики.

До этого в отставку подали главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.

Армянский политолог Андраник Теванян рассказывал в комментарии газете ВЗГЛЯД о политических интригах вокруг министра обороны республики.