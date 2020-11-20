 

ЕР высказалась по инициативе о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч

20.11.2020, 13:16, Новости дня

Фракция «Единая Россия» не поддержит инициативу депутата партии Александра Васильева о введении штрафов за превышение скорости на 1 км/ч, если такой законопроект будет внесен первый зампред фракции Андрей Исаев.

«Это личная инициатива депутата. Эта тема не обсуждалась ни в партии, ни во фракции. Соответственно, никакого подобного законопроекта ни во фракцию, ни в Госдуму не вносилось. Если соответствующая инициатива будет внесена, фракция поддерживать ее не будет», – передает слова Исаева РИА «Новости».

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч. По его мнению, это существенно обезопасит движение на дорогах.

Сейчас в РФ наказывают за превышение скорости на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч. Штраф составляет 500 рублей.

В марте министр внутренних дел РФ Колокольцев заявил, что выступает против инициативы снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, можно даже повысить скоростной режим на отдельных участках трасс.



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