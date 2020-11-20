Мнение: Русская киберферма
20.11.2020, 13:06, Разное
Русская киберферма будущего.
Весьма недурно сделано. Чем-то напомнило ранние работы Бломкампа.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
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20.11.2020, 13:06, Разное
Русская киберферма будущего.
Весьма недурно сделано. Чем-то напомнило ранние работы Бломкампа.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет
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