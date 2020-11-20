 

Мнение: Русская киберферма

20.11.2020, 13:06, Разное

Русская киберферма будущего.

Весьма недурно сделано. Чем-то напомнило ранние работы Бломкампа.

Источник: Colonel Cassad



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