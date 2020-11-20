Названа самая важная тема для обсуждения в формате G20

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20.11.2020, 12:58, Разное

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какую из тем для обсуждения в формате саммита G20 президент России Владимир Путин считает самой важной. Речь идет о борьбе с коронавирусом и о минимизации последствий эпидемии, передает RT. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что важность этой проблемы понимают все участники диалога.



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