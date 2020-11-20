 

Гогунский поддержал Миллера с предложением открыть в ВУЗах курсы по постельным сценам

20.11.2020, 12:56, Разное

Виталий Гогунский в ходе интервью прокомментировал предложение своего коллеги Дмитрия Миллера по поводу открытия в ВУЗах курсов по постельным сценам. Звезда «Универа» полностью поддержал его и отметил, что для голливудских актеров такое обучение является нормой.
Кроме этого, Виталий Гогунский убежден, что данный вопрос «нельзя отложить в долгий ящик» и надо срочно им заняться. Актер говорит о том, что если существуют фильмы, в которых показывают постельные сцены, то должны быть и курсы, где актерам это будут преподавать. Ситуация усложняется тем, что раньше «в стране не было секса», поэтому советским и российским артистам сложно играть интим в кадре. Идеальную постельную сцену, по мнению Виталия Гогунского, сыграла Клэр Форлани вместе с Брэдом Питтом в картине «Знакомьтесь, Джо Блэк».

Как напоминает издание Teleprogramma, Дмитрий Миллер заявил, что у многих его коллег есть барьер во время съемок интимных сцен. Это касается и его лично, несмотря на большой опыт в кинематографе. Спасает в таких ситуациях только человеческий фактор и чувство юмора. Кроме этого, Дмитрий Миллер старается проговорить с партнершами сразу, как они будут играть в кадре, обсуждая все «тонкости процесса». Актер считает, что в театральных ВУЗах необходимо ввести специальные курсы, где будущим артистам помогали бы быть более осведомленными в этом вопросе.



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