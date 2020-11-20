Ученые увидели в мутантном гене «источник молодости»

20.11.2020, 12:56, Разное

Канадские исследователи нашли необычную генетическую мутацию, которую они назвали «источником молодости». В основном данная мутация позволяет защититься от болезней сосудов, сердца и печени, что позволяет продлить жизнь.

Исследованием мутации PCSK9Q152H гена PCSK9 занимались сотрудники Университета Макмастера и Монреальского института клинических исследований. Свое открытие они назвали захватывающим, поскольку его можно назвать своеобразным «источником молодости». Теперь исследователи намерены узнать, удастся ли провести сверхэкспрессию мутантного гена в печени. При успехе это позволит вылечить ряд заболеваний, приводящих к ранней смерти.

По словам ведущего автора исследования Ричарда Остина, эксперименты на мышах прошли удачно. Мутантный ген оказал защитное действие, благодаря которому печень не утратила функциональности, а также не имела серьезных повреждений. Сверхэкспрессия в свою очередь привела к уменьшению плохого холестерина.