Из-за жалоб на бедственное положение на Елену Воробей обрушился шквал критики

20.11.2020, 12:56, Разное

Представители российского шоу-бизнеса возмущены тем, в стране из-за пандемии запретили новогодние корпоративы, на которых они хорошо зарабатывали. На фоне этого, на свое бедственное положение пожаловалась юмористка Елена Воробей. После высказывания артистки на нее обрушился шквал критики со стороны поклонников.

Елена Воробей заявила, что у знаменитостей такие же финансовые проблемы, как и у остальных людей. По ее словам, некоторые коллеги не могут оплатить коммунальные услуги и купить продукты. Поэтому юмористка заявила, что государство должно оказать поддержку представителям сферы культуры. Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к ее словам и предложили артистке сменить профессию и пойти работать, например, дворником или кондуктором.

Как пишет издание «Глобалмск», ранее на отмену новогодних гуляний остро отреагировал Валерий Меладзе. Он призвал коллег по шоу-бизнесу бойкотировать съемки в праздничных программах. По мнению музыканта, если запрещены концерты и выступления на корпоративах, то пусть в стране вообще не будет никакого Нового года.