ВОЗ не рекомендует ремдесивир при COVID-19

20.11.2020, 12:54, Разное



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ВОЗ утверждает, что большинство информированных пациентов не хотело бы лечиться препаратом, эффективность которого в отношении улучшения выживаемости и исходов болезни остается неопределенной, а безопасность остается под вопросом.

«То, что мы почти не обнаружили средств, которые работают, вызывает некоторое беспокойство. Но я надеюсь, что будущие исследования выявят другие лекарства, которые будут улучшать выживаемость и течение болезни», – цитирует The New York Times Брэма Рочверга (Bram Rochwerg) из Университета Макмастера, соавтора обзора ВОЗ.

В новом обзоре указано, что рекомендации по поводу использования кортикостероидов для пациентов с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии не меняются. Эти препараты в ВОЗ считают эффективными. Целесообразность их применения при умеренно тяжелой форме болезни остается под вопросом.

Компания Gilead Sciences, производитель ремдесивира, в своем ответном заявлении указала, что ее препарат – признанный стандарт лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, сообщает The New York Times.

Эффект ремдесивира была предметом научных споров после выхода крупных исследований его применения. Согласно данным исследования, которое было опубликовано в JAMA, он ускоряет выздоровление на пять дней. Влияние препарата на выживаемость было небольшим, а крупное исследование, проведенное ВОЗ, не обнаружило его.

Ремдесивир зарегистрирован и рекомендуется в РФ для лечения COVID-19. Подробно о доказательной базе эффективности препарата можно узнать из нашего материала.

В реакционной статье в The BMJ автор поднимает вопрос, станет ли ремдесивир «новым осельтамивиром?». Он напоминает, что во время пандемии гриппа в 2009 году правительства закупали огромные партии этого препарата. Однако позже оказалось, что он очень слабо действует на течение гриппа и обладает серьезными побочными эффектами.