 

Мнение: Хищные города

20.11.2020, 12:48, Разное

28 ноября, в субботу, я и Ольга Четверикова проведем вебинар. Тематика вебинара такова:

Маски навсегда.
Мировая война за новый технологический уклад.
Контуры Хищных Городов.

Программа:

1. Коронабесие – война за новый технологический уклад. Кто будет платить репарации победителям? Сопутствующие жертвы. Кто и как «слегка помогает» пожилым вымирать?!? Для чего проводились реформы систем здравоохранения в разных странах?!?
2. Реальные хозяева ВОЗ. Реальная деятельность ВОЗ. Кто на самом деле дает указания Роспотребнадзору. Согласованность и проектность мероприятий по наведению массового психоза.
3. Проект Agenda21, 350 агломераций мира, 20 агломераций РФ, дискредитация национальных государств.
4. Перестройка социального мироустройства (и сознания людей) через коронабесие. Массмедиа – оружие массового поражения сознания. Управление через страх. Деградация до уровня леммингов.
5. Степени реализации функции Большой Брат (ББ) в крупнейших агломерациях мира.
6. Необходимость концентрации населения в агломерациях-человейниках, как условие функционирования системы Большой Брат.
7. Цифровой Дахау в каждый дом – введение “социального паспорта гражданина РФ”.
8. Технологическая отсталость РФ. Реализация функционала ББ на основе стандартов и технологических решений внешних игроков. Реальные владельцы данных по населению РФ.
9. Транспортная связность, агломерации и киберпанк. Загородные поселки в пределах агломераций. Защищенные загородные поселки.
10. Объективное возникновение региональных структур, занимающихся поиском ответов на противоречия, возникающие в результате беспощадного «принуждения к здоровью».

Запись на вебинар по ссылке:

http://hs-mentor.ru

Ольга Четверикова – директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований. Автор книг “Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России” и “Трансгуманизм в российском образовании” (https://kmbook.ru/brand/chetverikova-o-n/)

Ее выступление на катале Сталинград – https://youtu.be/GDIsA2HWrWw

Источник: Эль Мюрид



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