Клуни рассказал, как изменилась его жизнь после брака и рождения детей

20.11.2020, 12:28, Новости дня

59-летний американский актер Джордж Клуни в интервью, которое опубликовано на сайте GQ 17 ноября, рассказал, что, впервые став мужем и отцом, осознал, насколько ценной может быть чужая жизнь.

По словам актера, до встречи в 2013 году со своей будущей женой, юристом Амаль Аламуддин он был уверен, что живет счастливой жизнью, имея прекрасных друзей и работу.

Клуни подчеркнул, что брак никогда не входил в его планы. Но, познакомившись с Аламуддин, подумал о том, что в его жизни было много незаполненной пустоты.

Вспоминая, как делал предложение своей избраннице, актер заявил, что ждал ее ответ 20 минут, стоя перед возлюбленной на одном колене. Клуни объяснил это тем, что Аламуддин была шокирована происходящим.

53-летний Клуни и 31-летняя Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции. Для каждого из них этот брак стал первым. После свадьбы жена Клуни взяла его фамилию. Летом 2017 года у пары родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.

Клуни известен по фильмам “Выше неба”, “Солярис”, “Дети шпионов”. “11 друзей Оушена”. “Гравитация”.