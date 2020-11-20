Посольство Армении в Италии заявило о признании независимости Карабаха Пизой

20.11.2020, 12:22, Новости дня

Итальянский город Пиза признал независимость Нагорного Карабаха, информирует посольство Армении в Италии.

Диппредставительство сообщило в Facebook, что «городской совет Пизы строго осудил агрессию против Нагорного Карабаха, выразил солидарность с армянским народом и отметил озабоченность в связи с экспансионистскими посягательствами», передает портал «Новости-Армения».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном заявил о желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха.

До этого в Сенат Франции внесли проект резолюции о признании независимости Карабаха.

По мнению авторов резолюции, «надежно гарантировать права и свободы населения» Карабаха «перед лицом турецкого исламистского экспансионизма» позволит только признание независимости.

В начале октября Макрон заявлял о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. После этого Алиев потребовал от Парижа извинений, выразив мнение, что Франция «словно отстраняет» себя от процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена, гарантом безопасности региона стали российские миротворцы.

Франковед Сергей Федоров в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснял, что признание Карабаха грозит Франции серьезным конфликтом с Турцией.