В Москве началась церемония прощания с Виктюком

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20.11.2020, 12:22, Новости дня

Церемония прощания с режиссером Романом Виктюком проходит в его театре, на ней присутствуют поклонники, коллеги, родные режиссера.

В фойе театра установили потрет Виктюка в окружении венков и цветов, на сцене установлен гроб, передает ТАСС.

Прощание с Виктюком проходит с соблюдением мер безопасности: в театр разрешено входить только в масках и перчатках, места в зрительном зале занимают через одного. Сотрудники театра прощаются с режиссером, актеры труппы читают стихи.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил незаурядный талант мастера, сумевшего открыть новое направление в исскустве.

«Роман Виктюк был невероятно талантливым и неординарным режиссером. Смелый экспериментатор и исследователь человеческих душ, он создал новое направление в театральном искусстве, умел придать особое звучание вековым пьесам. Каждая его постановка отличалась оригинальными сценическими и музыкальными решениями, тонкими диалогами, уникальным авторским почерком», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Глава кабинета министров подчеркнул, что режиссер был «человеком необыкновенного обаяния и открытого сердца», отдававшего себя театру «без остатка».

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с Виктюком сказал, что он представлял особую величину, а творчество режиссера было невероятно оригинальным.

«Мы понесли тяжелейшую утрату. Ушел из жизни очень яркий человек, который даже по меркам нашего театрального мира представлял собой особую величину. Человек, который прошел очень непростой творческий путь, который проработал в самых разных театрах, где прошел за свою долгую жизнь от постановки к постановке, от спектакля к спектаклю, каждый из которых становился событием. И в конце концов судьба после всех поворотов, различных театров подарила ему возможность творить здесь, в Москве, на собственной театральной площадке. Он прошел свою жизнь так, как считал нужным. Он был абсолютно естественным в своем творчестве и жизни, был человеком театра. Вся его судьба – это служение театру от первого до последнего мгновения», – отметил Кибовский.

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Его похоронят во Львове.

Соболезнования в связи с кончиной актера выразил президент РФ Владимир Путин.



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