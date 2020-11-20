 

Мнение: Дискуссия о выборах

20.11.2020, 12:12, Разное

Общественная дискуссия добропорядочных граждан о результатах выборов президента США.

Предыстория там простая – активистка BLM отобрала флаг США у трампистов угрожая ножом, после чего произошло то, что показано на видео.

PS. Юристы Трампа продолжают настаивать, что Трамп победил на выборах с огромным преимуществом и заявляют, что докажут это через суд. Пока что суды идут у команды Трампа так себе, но самое интересное будет, если процесс доведут до Верховного Суда.
Демократы продолжают заявлять, что надеются, что Трамп сам признает свое поражение и отдаст власть. Но судя по всему, как минимум до середины декабря эта история будет продолжаться.

Источник: Colonel Cassad



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