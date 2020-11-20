 

Определено лучшее время для выгодных покупок

20.11.2020, 12:04, Разное

Директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин сообщил, что большинство магазинов завышают стоимость товаров перед распродажами. В России нет жесткого контроля за ценами, в отличие от Соединенных Штатов и Великобритании.

По словам эксперта, реальные скидки можно увидеть у каждого четвертого продавца. Рябинин отметил, что оптимальное время для выгодных покупок – это начало года. В январе продажи магазинов, как правило, падают, и они вынуждены снижать стоимость товаров.

Эксперт рассказал, что ритейл в России считается одним из самых дорогих. В числе причин – налоговая нагрузка и логистика. Рябинин добавил, что скидки выше 30% – это чаще всего уловка. Не каждый магазин готов продавать товары в ущерб себе, передает агентство “Прайм”.

Для всех, кто хочет делать выгодные покупки, специалист рекомедует регулярно проверять стоимость товаров в онлайн-агрегаторах и по кэшу поисковиков. Также можно установить приложение или плагин для браузера, который помогает отслеживать динамику цены на один товар.

Ранее “Дни.ру” написали, как россияне могут легально сэкономить на услугах ЖКХ. Граждане могут потребовать пересчет у коммунальщиков, если в квартире или доме надолго отключают свет, отопление или горячую воду.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Эксперт Михальчик: Светка-развратница! – Личное мнение

01.08 / Эксперты назвали пять автомобилей с лучшей защитой от ржавчины

17.08 / “Ребята, Атас!”: Юлия Зимина сообщила о своем состоявшемся замужестве

20.08 / Украина распространяет абсурдные оправдания за антироссийскую провокацию в Минске

10.08 / Юлия Проскурякова постройнела и помолодела

18.11 / Земля, вижу НЛО! Принял решение преследовать

26.06 / В Норвегии никто из посетителей тренажерных залов не заразился COVID-19 — исследование

08.09 / Анна Семенович удивила поклонников лишним весом и двойным подбородком

07.11 / Анна Семенович рассказала о последствиях коронавируса

11.08 / МВД Беларуси: в Минске погиб пытавшийся бросить гранату протестующий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска