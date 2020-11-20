 

Старшая дочь Григория Лепса Инга познакомила отца с женихом

20.11.2020, 12:02, Разное

У Григория Лепса трое дочерей, поэтому он часто отшучивается на тему будущих зятьев. Недавно старшая наследница Инга познакомила звездного отца со своим женихом, которым является режиссер Михаил Плутахин.
Инга неоднократно признавалась, что именно Григорий Лепс является для нее авторитетом и примером. Ее отцу удалось добиться популярности, реализовав собственный талант на сцене. Кроме этого, он финансово независим и является прекрасным семьянином. Старшая дочь всегда хотела видеть рядом с собой такого же мужчину. Ранее свою личную жизнь она скрывала, но недавно стало известно, что у Инги роман с талантливым режиссером. С Михаилом Плутахиным она познакомилась на съемочной площадке. У пары все серьезно, поэтому они даже представили друг друга родителям. По словам старшей наследницы Григория Лепса, все прошло замечательно.

Певец рассказал, что никогда специально не устраивал проверки избранникам дочерей. Для него главное, чтобы их спутники были достойными, нормальными и спокойными людьми. Также для Григория Лепса важно финансовое положение женихов. Музыкант пошутил, что «у него на шее целая куча детей, поэтому не хотелось бы кормить еще и зятя».

Игна разделяет интересы своего избранника Михаила Плутахина. Она отучилась в Американской киноакадемии и сейчас строит карьеру в театре и кинематографе. Старшая дочь Григория Лепса стала режиссером и сценаристом нескольких спектаклей и полнометражных лент. Кроме этого, она планирует открыть школу, в которой будут обучать актерскому мастерству.



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