 

Анастасия Ивлеева объявила о закрытии всех своих проектов

20.11.2020, 12:02, Разное

Известная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева объявила о закрытии всех своих проектов. Она предупредила поклонников, что продолжения шоу с ее участием ждать не стоит.
До недавнего времени Анастасия Ивлеева была задействована в проекте на телеканале «Пятница» и в авторском шоу на платформе YouTube. Недавно в гости к ведущей пришла группы «Дискотека авария». Этот выпуск посмотрели почти 400 тысяч пользователей. Ивлеева рассказала, что планируется выпустить еще одну программу, а потом завершить проект.

Пока речь идет о прекращении работы в этом году. О планах на следующий год Анастасия Ивлеева пока ничего не сообщила.

Поклонников блогера обеспокоили эти новости. Они начали интересоваться у Ивлеевой, что заставило ее перестать работать. Сама же супруга рэпера Элджея не стала вдаваться в подробности.



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