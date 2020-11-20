Актриса Анна Хилькевич показала грязные зубы

20.11.2020, 12:02, Разное

Популярная российская актриса Анна Хилькевич показала грязные зубы. В описании к последнему посту звезда сериала «Универ» попросила фолловеров выбрать лучшее фото, при этом заглавный снимок публикации был наиболее удачным.

Когда подписчики начали листать фотографии, то их ждал сюрприз. На втором и третьем кадре в зубах Хилькевич застряло что-то черное. Судя по хэштегу, актриса до этого ела кекс. В то же время некоторым фолловерам показалось, что передние зубы сверху у знаменитости и вовсе отсутствуют.

В целом большинство подписчиков оценили шутку Анны Хилькевич. Они заявили, что подборка снимков на этот раз рассмешила их. Звезда сериала «Универ» никогда не стеснялась пошутить над собой. Время от времени она публикует подобный контент в Instagram.